1980 verfilmte der russische Regisseur Andrei Tarkowski unter dem Titel „Stalker“ den Roman „Picknick am Wegesrand“ der Gebrüder Strugazki als eine „Reise ins Innere der Seele“. „Stalker“ ist ein geheimnisvoller Führer durch eine verbotene Zone, in der er Sinnsuchende zu einem mehr oder weniger imaginären Raum der Erkenntnis geleitet. Das Wort „stalk“ bedeutet soviel wie heranschleichen, verweist also auf eine Bewegung, die sich als eine äußerst vorsichtige und leise Annäherung beschreiben lässt. Diese Bewegung ist für die Gestaltung des Hörstücks „Die Ankunft der schwachen Impulse“ wesentlich.

Das Wort öffnet so „Inhaltsräume“, die auf utopische, aber in ihrem Sehnsuchtspotenzial gleichermaßen auch weltliche Fernen verweisen. Da diese Räume gleichberechtigt sind, kann es keinen Handlungsverlauf, keine Richtung geben – aber eben auch keine Botschaft. Das entspricht auch dem heterotopischen, vielfach verzweigten Klang des Stückes. Es ist somit eher ein akustischer Zustand, eine in sich kreisende Sprach-Klang-Gestalt, in der diese verschiedenen Räume und Bezüge gleichwertig aufgehoben sind. So entfaltet sich ein Klangkontinuum, das durchaus im Cageschen Sinne von einer Stille gekennzeichnet ist, die keineswegs die Abwesenheit von Klängen bedeutet.