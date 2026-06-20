Utopia und Lost Places
Probewohnen im Osten Deutschlands
Von Alexa Hennings
Regie: Giuseppe Maio
Mit: Katharina Merschel
Ton: Michael Kube
Dramaturgie: Julia Illmer und Katrin Moll
Deutschlandfunk 2026
Länge: 53'07
Probewohnen in Eisenhüttenstadt und Guben
Welche alten und neuen Utopien lassen sich in Eisenhüttenstadt finden? © IMAGO / Joko
Utopia und Lost Places
53:11 Minuten
Zu DDR-Zeiten gehörten sie zu den sozialistischen Vorzeigestädten: Eisenhüttenstadt und Guben. Doch seit der Wende sind die Hälfte der Einwohner weggezogen. Mit Probewohn-Programmen wollen die Städte das Schrumpfen aufhalten.
2.000 Menschen aus aller Welt haben sich beworben, sie möchten in Eisenhüttenstadt Probewohnen. Von der Stadt im äußersten Osten Deutschlands hatten viele noch nie etwas gehört – bis ein CNN-Bericht viral ging. Die schrumpfende Stadt braucht dringend neue Einwohner. Die Hälfte von ihnen ist weg, ebenso in der benachbarten Stadt Guben, die ebenfalls Menschen zum Probewohnen einlädt. Und nun sind sie da, aus dem Westen der Republik und aus Berlin, das aus allen Nähten platzt: die Erzieherin, die Verwaltungsangestellte, der Frühpensionär, die Lehrerfamilie.
Was suchen und was finden sie hier, an der polnischen Grenze? Was braucht es, um vom Probewohner zum Einwohner zu werden? Oder ist das Ganze doch nur ein Marketing-Ballon, aus dem bald die Luft entweicht?
Utopia und Lost Places
Alexa Hennings, 1961 in Dresden geboren, studierte Journalismus in Leipzig und an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Sie arbeitete als Redakteurin und Journalistin und ist seit 1992 freie Autorin für den Hörfunk.