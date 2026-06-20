Probewohnen in Eisenhüttenstadt und Guben

2.000 Menschen aus aller Welt haben sich beworben, sie möchten in Eisenhüttenstadt Probewohnen. Von der Stadt im äußersten Osten Deutschlands hatten viele noch nie etwas gehört – bis ein CNN-Bericht viral ging. Die schrumpfende Stadt braucht dringend neue Einwohner. Die Hälfte von ihnen ist weg, ebenso in der benachbarten Stadt Guben, die ebenfalls Menschen zum Probewohnen einlädt. Und nun sind sie da, aus dem Westen der Republik und aus Berlin, das aus allen Nähten platzt: die Erzieherin, die Verwaltungsangestellte, der Frühpensionär, die Lehrerfamilie.