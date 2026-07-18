Warum boomt die Formel 1?

Ein Rennen gegen die Zeit
Von Sebastian Friedrich und Gabriel Kuhn
Regie: Eva Solloch
Mit: Denise M’Baye
Ton und Technik: Markus Freund und Elke Steinort
NDR/SWR/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 53‘54
Ein Rennen gegen die Zeit
Ein Rennen gegen die Zeit
Sebastian Friedrich, geboren 1985 in Halle (Saale), lebt als Journalist und freier Autor in Hamburg. Er arbeitet zu Themen wie der Entwicklung des Kapitalismus, Arbeitsverhältnissen, der „Neuen Rechten“ und der AfD sowie zu Diskurs- und Klassenanalysen. Zu seinen Auszeichnungen gehören der CIVIS Medienpreis, der Deutsche Sozialpreis, der Willi-Bleicher-Preis, der Marler Medienpreis Menschenrechte und der Katholischen Medienpreis.
Gabriel Kuhn, geboren 1972, ist ein österreichischer Autor, Übersetzer und politischer Aktivist, der sich auf anarchistische Theorie, linke Politik und soziale Bewegungen konzentriert. Er lebt seit 2007 in Schweden. Zuletzt veröffentlichte er „Die Linke in Schweden“ (2021).