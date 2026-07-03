2: I kann ned autofahren - und jetzt?!

I kann ned autofahren - und jetzt?! (2/2)
Fahrschule, Selbstermächtigung und bequemer Feminismus
Von Elisabeth R. Hager
Regie: die Autorin
Redakteurin: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2026
Wiederholung am 07.07.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Fahrschule, Selbstermächtigung und bequemer Feminismus
I kann ned autofahren - und jetzt?! (2/2)
Elisabeth R. Hager, geboren 1981, aufgewachsen in Tirol, ist Schriftstellerin und Klangkünstlerin. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Ihr dritter Roman, „Der tanzende Berg“, erschien 2022. Als Teil der Gruppe „Liquid Center“ veröffentlichte sie 2024 den feministischen Kollektivroman „Wir kommen“ zu weiblichem Begehren, Sex und Alter. Zuletzt lief im Deutschlandfunk ihr künstlerisches Feature „GLORIA - Oder: Die erfüllten Wünsche“. Sie lebt mit ihrer Familie zwischen Berlin, den Alpen und Neuseeland.