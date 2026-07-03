2: I kann ned autofahren - und jetzt?!

In dieser Sendung bricht Elisabeth ein Tabu: nämlich das der feministischen Bequemlichkeit. Nach und nach erhärtet sich in ihr der Verdacht, dass die Fahrangst womöglich nur die Spitze eines Eisbergs ist, und dass sich unter der Oberfläche noch mehr bittere Wahrheiten verbergen. Es geht um den Luxus der Passivität finanziell, technisch, existenziell. Und den Versuch ihrer Überwindung. Unterstützt von einer engagierten Fahrlehrerin und ihrer 70-jährigen Mutter, die nach einem halben Jahrhundert Beifahrersitz nun ebenfalls den Seitenwechsel wagt, begibt sich Elisabeth auf eine Reise zur technischen Souveränität.