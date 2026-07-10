2: Rechtsruck in der Klasse - und jetzt?!

Dresscodes, Sensibilierung und rechte Symbole

28:50 Minuten
Skizze eines typischen Klassenzimmerstuhls, dessen Stuhllehne eine Art hassverzerrtes gesicht darstellt.
Was hilft gegen Rassismus in der Schule? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Von Elise Tapsoba und Julia Keller |
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Elise kämpft gegen Rassismus, als Lehrerin und als Mutter. Aber was, wenn der Hass längst im Klassenraum sitzt?
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Elise wird im Anti-Diskriminierungs-Kreis aktiv, sensibilisiert Kolleg:innen, die Rassismus und die dazugehörigen Symbole oft nicht mal erkennen. Ihr Sohn erlebt heute den gleiche rassistische Diskriminierung, wie sie vor dreißig Jahren.

Rechtsruck in der Klasse - und jetzt?! (2/2)
Dresscodes, Sensibilierung und rechte Symbole

Von Elise Tapsoba und Julia Keller
Redakteurin: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2026

Elise Tapsoba ist Lehrerin einer westdeutschen, mittelgroßen Stadt.

Julia Keller, geboren 1980 in Erding, lebt in Köln. Sie ist Filmemacherin und Autorin, studierte Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wurde ausgezeichnet u.a. mit dem Förderpreis Schnitt des Deutschen Kamerapreises und dem Orka Award 2024 für ihren Kinderfilm “Lampie”, nahm an internationalen Writers’ Labs und Förderprogrammen teil – darunter dem audience:first lab, dem European Writers Desk und The OWL Athens. Sie arbeitet an filmischen Stoffen zwischen Intimität und Systemkritik – immer auf der Suche nach Geschichten, in denen das Persönliche politisch wird.

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