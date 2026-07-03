1: I kann ned autofahren - und jetzt?!

Elisabeth hat ein Talent: Sie kann wortreich analysieren, warum das Patriarchat dringend an ein Ende kommen sollte - während sie sich gleichzeitig seit 25 Jahren von Vater oder Ehemann durch die Welt kutschieren lässt. Ein Arrangement, das in Berlin-Kreuzberg noch als „Arbeitsteilung“ durchging, entlarvt sich nach dem Umzug in die bayerische Provinz als Logistikfalle und Lebenslüge. Denn wer über gläserne Decken schimpft, jedoch bei einer vereisten Windschutzscheibe kapituliert, muss sich fragen: Will ich eigentlich Freiheit, oder will ich nur jemanden, der mich sicher dorthin bringt?