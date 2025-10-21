Atompoker mit Russland
Deutsche Brennelemente-Fabrik will mit Rosatom kooperieren
Von Maike Hildebrand und Karl Amannsberger
Regie: Anna Panknin
Es sprachen: Daniel Berger und die Autoren
Ton und Technik: Michael Morawietz und Malte Wiegert
Redaktion: Lena Rocholl
Deutschlandfunk/WDR 2025
Atompoker mit Russland
Atompoker mit Russland
Maike Hildebrand, geb. 1961, studierte Sozialwissenschaften. Seit 1990 freie Journalistin für verschiedene Tageszeitungen, Fachmagazine und ARD-Hörfunksender. Radio-Features für Radio Bremen, NDR, WDR, SWR, RBB, SR, HR und Deutschlandfunk.
Karl Amannsberger, geb 1951, studierte Physik. Er beschäftigt sich seitdem mit Energiepolitik. Zuletzt leitete er den Präsidialbereich im Bundesamt für Strahlenschutz. Als Journalist schrieb er u.a. für die taz und die Nachrichtenagentur Reuters.