Ein Professor und seine Studierenden gründen ein Hausprojekt

Am Anfang stand ein alter Reisebus, den Christoph Bangert mit Studierenden restaurierte. Seitdem fahren sie zu Fotofestivals, stellen ihre Arbeiten aus und organisieren Workshops. Dann kaufte der Dozent ein Bauernhaus, das als Wohnort für ihn und seine Studierenden und als Treffpunkt eines von ihm gegründeten Vereins dienen sollte. Doch mit dem Haus kam auch Kritik auf: Wie nah darf ein Professor seinen Studierenden kommen? Wo endet Mentoring und wo beginnt eine ungute Abhängigkeit?