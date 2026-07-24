Ein Professor und seine Studierenden gründen ein Hausprojekt

Wir sind die Piraten

53:19 Minuten
Die sechs Bewohner*innen stehen vor dem Fotobus-Haus
Die Bewohner*innen vor dem Fotobus-Haus © Paul Geiersbach
Von Anna Seibt |
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Leben, Lehren, Arbeiten. Für den Fotografie-Professor Christoph Bangert gehört das untrennbar zusammen. Also renoviert er mit Studierenden ein Haus auf dem Land und gründet dort eine WG. Doch was als radikale Idee beginnt, bringt ihm bald viel Kritik ein.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Am Anfang stand ein alter Reisebus, den Christoph Bangert mit Studierenden restaurierte. Seitdem fahren sie zu Fotofestivals, stellen ihre Arbeiten aus und organisieren Workshops. Dann kaufte der Dozent ein Bauernhaus, das als Wohnort für ihn und seine Studierenden und als Treffpunkt eines von ihm gegründeten Vereins dienen sollte. Doch mit dem Haus kam auch Kritik auf: Wie nah darf ein Professor seinen Studierenden kommen? Wo endet Mentoring und wo beginnt eine ungute Abhängigkeit?

Wir sind die Piraten

Professor Christoph Bangert mit einem Becher in der Hand

Christoph Bangert - Professor, Mitbewohner, Vermieter

© Gerrit Duwald

Der Fotobus, ein Mercedes-Reisebus in Dunkelblau steht mit Anhänger auf einem Parkplatz

Der Fotobus auf dem Weg nach Arles in Südfrankreich

© Chiho Bangert

Christoph Bangert und Gerrit beim Ausheben eines Lochs vor dem Haus

Renovierungsarbeiten im und um das Fotobus-Haus

© Anna Seibt

Eine Pinnwand in der Küche des Hauses, an der mehrere Zettel hängen auf denen steht „You’re either on the bus or off the bus“

Pinnwand in der Küche

© Anna Seibt

Wir sind die Piraten
Ein Professor und seine Studierenden gründen ein Hausprojekt
Von Anna Seibt
Regie: die Autorin
Deutschlandfunk 2026

Wiederholung am 28.07.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Anna Seibt, geboren 1988 in Süddeutschland, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft. Seit 2013 arbeitet sie als freie Autorin, Redakteurin und Moderatorin für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Als eine Mentorin der Dlf Audio Storytelling Academy interessiert sie sich sehr für Wissensvermittlung, Kreativität und Empowerment.

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