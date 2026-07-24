Christoph Bangert - Professor, Mitbewohner, Vermieter
© Gerrit Duwald
Der Fotobus auf dem Weg nach Arles in Südfrankreich
© Chiho Bangert
Renovierungsarbeiten im und um das Fotobus-Haus
© Anna Seibt
Pinnwand in der Küche
© Anna Seibt
© Gerrit Duwald
© Chiho Bangert
© Anna Seibt
© Anna Seibt
Wir sind die Piraten
Ein Professor und seine Studierenden gründen ein Hausprojekt
Von Anna Seibt
Regie: die Autorin
Deutschlandfunk 2026
Wiederholung am 28.07.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Anna Seibt, geboren 1988 in Süddeutschland, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft. Seit 2013 arbeitet sie als freie Autorin, Redakteurin und Moderatorin für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Als eine Mentorin der Dlf Audio Storytelling Academy interessiert sie sich sehr für Wissensvermittlung, Kreativität und Empowerment.