Das Tierschutzgesetz definiert Tiere als unsere „Mitgeschöpfe“, deren Wohlbefinden wir zu schützen haben. Seit 2002 ist der Schutz von Tieren auch im deutschen Grundgesetz verankert und damit Staatsziel. Gerade bei den Tieren, die wir nicht lieben, sondern nutzen – letzten Endes also töten und essen – kommt dieses Gesetz aber nur unzureichend zur Anwendung.

Selbst bei schwerwiegenden Verstößen und Straftaten stehen am Ende milde Urteile. Das heißt, die Täter können oftmals über viele Jahre weiter ihr Unwesen treiben und Tierrechte mit Füßen treten. Dieses Feature geht der Frage nach, wie das sein kann – anhand eines kleinen Beispiels, das die Probleme im Großen zeigt.

Es geht um Rinder, von denen es in Bayern 2,7 Millionen gibt, mehr als in jedem anderen Bundesland und in den allermeisten EU-Ländern. Da Rinder nicht unsere Sprache sprechen, kommen in diesem Feature vor allem Dorfbewohner und ein Rechtsexperte zu Wort. Und der bayerische Ministerpräsident, der unermüdlich dafür kämpft, dass der Fleischkonsum in Bayern nicht erlahmt.