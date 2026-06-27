Spiritualität nach der Kirche

"Es kommt mir weird vor, was ich damals geglaubt habe", sagt Nathan über seine Jugend als Mennonit. "Und zugleich reagiert mein Körper noch immer darauf, wenn ich die Lieder und Gebete von damals höre." Ist mit dem institutionalisierten Glauben auch ein Teil der eigenen Identität verschwunden? Für Nathan bringt das Musizieren manche Antworten ohne Worte. Doch am aufschlussreichsten sind Begegnungen: sich mit Freunden an bewegte Jugendzeiten erinnern – gemeinsam Abschied nehmen von Dogmen und Gewissheiten – einen Reisesegen empfangen, der Verbindungen schafft über Glaubensgrenzen hinweg.