Spiritualität nach der Kirche

How’s your walk with the Lord?
Von Janko Hanushevsky und Nathan Bontrager
Regie: Janko Hanushevsky
Mit: Anna Panknin und den Autoren
Ton: Eva Pöpplein und Oliver Dannert
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54‘40
How’s your walk with the Lord?
How’s your walk with the Lord?
Janko Hanushevsky, Radioautor, Musiker & Klangkünstler. Seine Features und Hörspiele wurden vielfach ausgezeichnet, im finnischen, irischen, kroatischen, rumänischen, österreichischen und Schweizer Rundfunk und in allen ARD-Anstalten ausgestrahlt. Uraufführungen u.a. in der Elbphilharmonie, im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Deutsche Oper am Rhein. Klanginstallationen u.a. in der Alten Pinakothek München und im Humboldt Forum Berlin.
Nathan Bontrager, ursprünglich aus den USA, ist ein in Köln lebender Musiker, der in verschiedenen Musikrichtungen zuhause ist. Als studierter Cellist und Gambist ist er auf zahlreichen Bühnen mit Alter bis Neuer Musik zu finden; als Autodidakt tritt er unter anderem als Banjospieler und Sänger in Folk-Clubs auf. Nathan Bontrager ist Gründungsmitglied des Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.