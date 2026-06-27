Spiritualität nach der Kirche

How’s your walk with the Lord?

54:45 Minuten
Der jugendliche Nathan Bontrager in einer weiten Landschaft in Patagonien
Nathan Bontrager in seiner Jugend © Nathan Bontrager
Von Janko Hanushevsky und Nathan Bontrager |
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Nathan wächst als Mennonit in den USA auf. Vom praktizierten Glauben hat sich der heute in Köln lebende Musiker gelöst. Doch was ihn damals bewegt hat, ist nicht verschwunden. Ein Feature über Transformation – von Menschen und religiösen Gefühlen.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
"Es kommt mir weird vor, was ich damals geglaubt habe", sagt Nathan über seine Jugend als Mennonit. "Und zugleich reagiert mein Körper noch immer darauf, wenn ich die Lieder und Gebete von damals höre." Ist mit dem institutionalisierten Glauben auch ein Teil der eigenen Identität verschwunden? Für Nathan bringt das Musizieren manche Antworten ohne Worte. Doch am aufschlussreichsten sind Begegnungen: sich mit Freunden an bewegte Jugendzeiten erinnern – gemeinsam Abschied nehmen von Dogmen und Gewissheiten – einen Reisesegen empfangen, der Verbindungen schafft über Glaubensgrenzen hinweg.
Janko Hanushevsky mit Gitarre und Nathan Bontrager in einer Bäckerei (Backstube Beissel in Eberbach)
Die Autoren Janko Hanushevsky und Nathan Bontrager in der Backstube Beissel in Eberbach. Der Vorfahr des Familienbetriebs, Conrad Beissel, wanderte vor 300 Jahren als Mennonit in die USA aus. © Janko Hanushevsky

How’s your walk with the Lord?
Von Janko Hanushevsky und Nathan Bontrager
Regie: Janko Hanushevsky
Mit: Anna Panknin und den Autoren
Ton: Eva Pöpplein und Oliver Dannert
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54‘40

Janko Hanushevsky, Radioautor, Musiker & Klangkünstler. Seine Features und Hörspiele wurden vielfach ausgezeichnet, im finnischen, irischen, kroatischen, rumänischen, österreichischen und Schweizer Rundfunk und in allen ARD-Anstalten ausgestrahlt. Uraufführungen u.a. in der Elbphilharmonie, im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Deutsche Oper am Rhein. Klanginstallationen u.a. in der Alten Pinakothek München und im Humboldt Forum Berlin.

Nathan Bontrager, ursprünglich aus den USA, ist ein in Köln lebender Musiker, der in verschiedenen Musikrichtungen zuhause ist. Als studierter Cellist und Gambist ist er auf zahlreichen Bühnen mit Alter bis Neuer Musik zu finden; als Autodidakt tritt er unter anderem als Banjospieler und Sänger in Folk-Clubs auf. Nathan Bontrager ist Gründungsmitglied des Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. 

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