Nächtlicher Streifzug

Nachts – Unterwegs mit drei Flaneurinnen

53:03 Minuten
Blick auf den Hinterkopf einer gelockten Frau, die in der Nacht auf eine Stadt schaut.
Wie selbstverständlich ist es, als Frau nachts allein unterwegs zu sein? © EyeEm / Cristian Bortes / Bearbeitung: David Heaton
Von Stefanie Heim und Vivien Schütz |
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Drei Frauen dokumentieren ihr nächtliches Flanieren mit dem Mikrofon. Wie selbstverständlich ist es, als Frau nachts allein unterwegs zu sein? Ein atmosphärischer Streifzug mit verschiedenen weiblichen Perspektiven.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Shubhra genießt es, nachts durch ihre Lieblingsstraßen in Berlin zu schlendern und in beleuchtete (Schau)fenster zu sehen. In Berlin erfährt sie eine Freiheit, die ihr in ihrer Heimat Indien verwehrt bleibt. Felicia hingegen kann nur im Dunkeln zur Ruhe kommen, ohne die Reizüberflutung der Stadt – bevorzugt im Wald. Sie spricht über ihre nächtlichen Erfahrungen, als die Außenwelt sie noch als Mann gelesen hat. Und Nele lässt sich hedonistisch durch Bars und Clubs in Leipzig treiben, um ihrer Schlaflosigkeit zu entfliehen.
Das Feature begleitet Flaneurinnen bei ihren selbstbewussten Erkundungen nächtlicher Räume, die traditionell männerdominiert sind. Es lädt Hörerinnen und Hörer dazu ein, die Nacht fernab von Ängsten und Einschränkungen zu erleben.

Fotos der Protagonistinnen

Eine junge Frau liegt auf einem Dach in Leipzig.

Cornelia Bischoff

© Marco Niedorf

Cornelia Bischoff

Cornelia Bischoff

© Marco Niedorf

Shubhra Bhatt

Shubhra Bhatt

© Prachi Shah

Shubhra Bhatt

Shubhra Bhatt

© Prasad Iyar

Felicia Rolletschke

Felicia Rolletschke

© Felicia Rolletschke

Nachts − Unterwegs mit drei Flaneurinnen
Feature von Stefanie Heim und Vivien Schütz
Regie: die Autorinnen
Komposition: Ives Schachtschabel
Ton: Michael Kube
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2023
Eine Wiederholung 20.06.2023

Gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW.

Vielen Dank an alle, die für das Feature Nachtaufnahmen beigesteuert haben.

Vivien Schütz ist freie Autorin und produziert dokumentarische und fiktive Geschichten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Podcast-Labels. Ihre unabhängig produzierten Kurzhörspiele „Die mit Dinkel“ und „Re:Produktion“ (2022) wurden beide mit dem ARD-PiNball-Award ausgezeichnet. Zuletzt: 10-teilige Hörspielserie „Re:Produktion“ (SWR 2022) und „Einhundert – Lori Glori will ihre Stimme von DJ Bobo zurück“ (Deutschlandfunk Nova 2023). 

Stefanie Heim, geboren in Potsdam, lebt in Erfurt als freie Autorin und produziert Hörspiele, Features und serielle Formate für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 2019 realisierte sie als Stipendiatin der Akademie der Künste das audiovisuelle Projekt „Heim(at)“, 2022 war sie Stipendiatin der NRW Film- und Medienstiftung. Zuletzt: 10-teilige Hörspielserie „Re:Produktion“ (SWR 2022).

Heim und Schütz gewannen mit einer Kurzfassung von „Re:Produktion“ den ARD-PiNball-Award 2020. Ihr Hörstück „Nach(t)spiel“ wurde beim DokKa 2021 in Karlsruhe als „Beste Kurzdoku“ ausgezeichnet.

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