Nächtlicher Streifzug

Cornelia Bischoff
© Marco Niedorf
Cornelia Bischoff
© Marco Niedorf
Shubhra Bhatt
© Prachi Shah
Shubhra Bhatt
© Prasad Iyar
Felicia Rolletschke
© Felicia Rolletschke
© Marco Niedorf
© Marco Niedorf
© Prachi Shah
© Prasad Iyar
© Felicia Rolletschke
Nachts − Unterwegs mit drei Flaneurinnen
Feature von Stefanie Heim und Vivien Schütz
Regie: die Autorinnen
Komposition: Ives Schachtschabel
Ton: Michael Kube
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2023
Eine Wiederholung 20.06.2023
Gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW.
Vielen Dank an alle, die für das Feature Nachtaufnahmen beigesteuert haben.
Vivien Schütz ist freie Autorin und produziert dokumentarische und fiktive Geschichten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Podcast-Labels. Ihre unabhängig produzierten Kurzhörspiele „Die mit Dinkel“ und „Re:Produktion“ (2022) wurden beide mit dem ARD-PiNball-Award ausgezeichnet. Zuletzt: 10-teilige Hörspielserie „Re:Produktion“ (SWR 2022) und „Einhundert – Lori Glori will ihre Stimme von DJ Bobo zurück“ (Deutschlandfunk Nova 2023).
Stefanie Heim, geboren in Potsdam, lebt in Erfurt als freie Autorin und produziert Hörspiele, Features und serielle Formate für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 2019 realisierte sie als Stipendiatin der Akademie der Künste das audiovisuelle Projekt „Heim(at)“, 2022 war sie Stipendiatin der NRW Film- und Medienstiftung. Zuletzt: 10-teilige Hörspielserie „Re:Produktion“ (SWR 2022).
Heim und Schütz gewannen mit einer Kurzfassung von „Re:Produktion“ den ARD-PiNball-Award 2020. Ihr Hörstück „Nach(t)spiel“ wurde beim DokKa 2021 in Karlsruhe als „Beste Kurzdoku“ ausgezeichnet.