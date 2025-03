Feindbild Frauen

Sophia Boddenberg, 1992 in Leverkusen geboren, lebt und arbeitet seit mehr als zehn Jahren als freie Journalistin in Südamerika, vor allem in Chile und Argentinien. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Menschenrechten, Feminismus und Umweltkonflikten. In Radiofeatures und Reportagen erzählt sie die Geschichten der Menschen, denen sie begegnet – und die sie inspirieren.