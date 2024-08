Tod einer roten Heldin (1/2)

Qiu Xiaolong, 1953 in Shanghai geboren, lebt und arbeitet seit den Achtzigern als Schriftsteller in den USA. Seine Bücher wurden in etliche Sprachen übersetzt. Oberinspektor Chen ist die Hauptfigur einer dreizehnteiligen Romanreihe. Ihr erster Teil, „Tod einer roten Heldin“, wurde 2001 mit dem Anthony Award für den besten Debütroman ausgezeichnet. 2023 erschien der 13. Fall für Oberinspektor Chen als Kriminalroman in englischer Sprache: „Love and Murder in the time of Covid“.