Der Klang der schönen Möglichkeiten von Blackouts

Silence Deluxe

66:32 Minuten Farblithographie aus der Figurinen-Mappe von Mikhail Matiushin (1861-1934), Titel der ersten futuristischen Oper „Sieg über die Sonne“ von Alexei Krutschonych, Welimir Chlebnikow, Michail Matjuschin und Kasimir Malewitsch. © picture-alliance / akg-images

Von wittmann/zeitblom · 15.04.2023

• Futuristisches Hörspiel • Stellen sie sich vor, es gibt einen Blackout und die Leute feiern friedlich! So geschehen 2003 in New York. Denn während der kapitalistische Realismus alles in Tätigkeit verwandelt, schafft der Blackout Möglichkeitsräume der Untätigkeit: