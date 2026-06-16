Regulierte Wahrheit
Über den Kampf gegen Fakenews
Von Christian Jakob
Mit Mina Pecik, Sebastian Röhrle, Uwe-Peter Spinner, Johannes Woerdemann und dem Autor
Ton und Technik: Christian Eickhoff und Tanja Hiesch
Regie: Felicitas Ott
Redaktion: Christian Lerch
SWR/Deutschlandfunk/ORF 2026
Über den Kampf gegen Fakenews
Die Verbreitung von Desinformation stellt Demokratien vor neue Herausforderungen © imago / epd / imago stock&people
Regulierte Wahrheit
Was darf gesagt werden – und wer entscheidet darüber? Der Kampf gegen Desinformation ist ein globaler Konflikt, an dem die Zukunft der liberalen Demokratien hängt.
In Singapur droht einer Aktivistin Gefängnis, weil sie sich weigert, staatlich verordnete Korrekturen zu veröffentlichen. In Europa werden Fact Checker mit dem Tod bedroht. Rechte Regierungen und Tech-Konzerne bekämpfen staatliche Regulierungen sozialer Medien als „Zensur". Es ist ein ungelöstes Problem: wie sehr sollen Staaten in die Meinungsfreiheit eingreifen, wenn sie missbraucht wird, um Demokratie zu zersetzen?
Regulierte Wahrheit
Christian Jakob ist Journalist und Autor von Hörfunkfeatures für SWR, Deutschlandradio und ORF. 2020/21 war er Stipendiat am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Er arbeitet seit 2006 als Redakteur bei der taz und ist Autor mehrerer Bücher über Migration und Politik.