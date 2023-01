Hörspiel über das Verschwinden

Auf einem in Süditalien entdeckten Laptop wurde die Datei RAVENNA.DOC gefunden. Es sind Auszüge aus diesem Dokument, die für dieses Hörspiel die Grundlage bilden. Das Stück erzählt von der Reise einer Forscherin durch Italien, während in Europa eine von ihr als „das Verschwinden“ bezeichnete Krankheit um sich greift. Die Zeit ist nicht klar auszumachen, lässt aber auf die Gegenwart oder nur leicht entfernte Zukunft schließen. In den Unterlagen einer ihrer Patientinnen, die vom Verschwinden infiziert wurde, stolpert die Forscherin über die exakt gleichen Schriftzeichen, die sie in den Tagebüchern einer Ethnologin gesehen hat: Die war im frühen 20. Jahrhundert nach Italien gereist, um den Tarantismus und dessen heilende Kraft durch Musik zu erforschen. Dabei aber stellte sie allmählich fest, dass der Gegenstand ihrer Untersuchungen sie selbst zum Forschungsobjekt gemacht hatte.

Thomas Köck, geboren 1986 in Wolfern, Österreich, ist Autor und Dramatiker.

Andreas Spechtl, geboren 1984 in Oberpullendorf, Österreich, ist Musiker und Autor.

Unter dem Label „ghostdance“ entwickeln die beiden Künstler seit 2017 multimediale Hybride, in denen sie Text, Musik, Performance und Theater vermengen. Die Arbeiten, die oft als Readymades entstehen, wurden u.a. am mumok Wien oder am Theater Basel gezeigt, bei Impulstanz Wien oder zuletzt als fünfstündiges Video-Opern-Durational zur Eröffnung des Kunstfestes Weimar. „Ravenna Record“ ist ihre erste Arbeit für den Rundfunk.