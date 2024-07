Luise Voigt, geboren 1985, Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert in der freien Theaterszene, an staatlichen Bühnen und realisiert Hörspiele. 2005 Weimarer Hörspielpreis für ihr Erstlingswerk „Weltall-Erde-Mensch“. 2009 Stipendiatin an der Akademie der Künste Berlin in der Sektion Film- und Medienkunst. Hörspiele u.a. „Holzschnitzer – wo ist denn die Sonne direkt über uns?“ (DKultur 2016), „Heterotopia“ (Deutschlandfunk Kultur 2018). 2020 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel für „Die Jahre“ von Annie Ernaux (HR/Audioverlag 2018). 2020 „Fünf Flure, eine Stunde“ (HR/SWR/Deutschlandfunk Kultur 2020). Luise Voigt lebt in Berlin.