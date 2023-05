Hörspiel über die Kolonialgeschichte Namibias

Die Weite der Namib-Wüste und das gleißende Licht rufen Gedanken an die Brutalität der deutschen Kolonialherrschaft wach. Die Niederschlagung des Aufstands der Herero und Nama gilt als erster Genozid des 20. Jahrhunderts. „Pisten“ ist eine bewegende Hommage an die Opfer dieses Völkermords und seine Held:innen. Und ein seismografischer Bericht über die nachgeborene Generation, die sich damit abfinden muss, dass niemals wiedergutgemacht werden kann, was ihnen und ihren Vorfahren angetan wurde.

„Pisten“ wurde als Hörspiel des Jahres 2022 ausgezeichnet. Indem Diouf, so die Jury, von den „tiefen, anhaltenden Wunden spricht, die Kolonialismus und Rassismus geschlagen haben, und wie sie von ihnen spricht, tut sie das Einzige, was vielleicht zumindest ein bisschen dabei helfen kann, kaum heilbare Wunden zu heilen: Sie holt sie aus dem Verdrängten, Verschwiegenen, Vergessenen in unser Bewusstsein, und sie tut das auf so poetische und einfühlsame Weise, dass sie uns beim Hören berühren und uns dazu bewegen, über die Ursachen dieser Wunden nachzudenken …“