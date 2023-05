Die fünf Hauptfiguren haben für internationale Hilfsorganisationen in Krisenländern gearbeitet, die UNO, den deutschen Entwicklungsdienst. Jetzt sind sie wieder zurück in Deutschland. Im vermeintlichen Zuhause aber sehen sie sich stärker denn je einer Ortlosigkeit ausgesetzt, die genauso in der deutschen Provinz wie in der großen weiten Welt grassiert – ein ansteckender Virus. Die Rückkehrer fühlen sich entlassen in eine plötzliche Gleichgültigkeit, ihr Engagement wird nicht mehr wertgeschätzt. Das Hörspiel wirft einen bitterbösen, zugleich tragikomischen Blick auf die boomende Hilfsindustrie und eine Welt, in der „Ankommenkönnen“ zu einer der kompliziertesten Übungen geraten ist. Ein Hörspiel nach Essays und Theaterszenen von Kathrin Röggla.