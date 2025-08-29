Navigating Radiales

Terra Ignota ist eine transdisziplinäre Forschungsplattform – ein nomadisches Labor in der subarktische Region Patagonien/Feuerland. Die Klangmontage folgt einer Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern durch den Süden Chiles zu einer stillgelegten Funkstation in der Bucht von Wulaja am Rand der bewohnten Welt. Sie begeben sich auf die Suche nach Spuren längst verschwundener Kulturen, den akustischen Signaturen komplexer Biotope über und unter Wasser, folgen Satellitenkommunikation, extremen Wetterphänomenen und den hörbaren Auswirkungen des Klimawandels.