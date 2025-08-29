Eine Klangreise durch den Süden Chiles

51:29 Minuten
Ein junger Baum ohne Blätter am Meer im Süden Chiles; Stamm und Blätter sind mit kupferfarbener Metallfolie abgeklebt, um die akustischen Signale aufzunehmen.
Was erzählt uns die Natur? Die Forschungsgruppe Terra Ignota sucht nach akustischen Signaturen verschwundener Kulturen. © Raviv Ganchrow
Von Terra Ignota (Florencia Curci, Raviv Ganchrow, Nicolas Spencer, Carsten Stabenow) |
Eine transdisziplinäre Forschungsreise durch den Süden Chiles zu einer stillgelegten Funkstation am Rand der bewohnten Welt. Klänge erzählen von Spuren verschwundener Kulturen, komplexen Biotopen, Satellitenkommunikation und Klimawandel.
Terra Ignota ist eine transdisziplinäre Forschungsplattform – ein nomadisches Labor in der subarktische Region Patagonien/Feuerland. Die Klangmontage folgt einer Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern durch den Süden Chiles zu einer stillgelegten Funkstation in der Bucht von Wulaja am Rand der bewohnten Welt. Sie begeben sich auf die Suche nach Spuren längst verschwundener Kulturen, den akustischen Signaturen komplexer Biotope über und unter Wasser, folgen Satellitenkommunikation, extremen Wetterphänomenen und den hörbaren Auswirkungen des Klimawandels.

Ursendung
Navigating Radiales
Von Terra Ignota (Raviv Ganchrow, Carsten Stabenow)
Deutschlandfunk Kultur/Cashmere Radio 2025
Länge: 43‘47

Terra Ignota wurde 2015 als transdisziplinäre Forschungsplattform von chilenischen und internationalen Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Kuratorinnen und Produzentinnen gegründet. In ihren Projekten experimentieren sie mit hybriden Formen der Wissensproduktion und untersuchen die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Kultur und Natur.

