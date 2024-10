Mutters Courage

George Tabori (1914–2007) Sohn eines Journalisten, der in Auschwitz ermordet wurde, arbeitete seit seinem 18. Lebensjahr ebenfalls als Journalist. Er floh vor den Nazis über Wien und Prag nach London, lebte in Frankreich, Italien, auf dem Balkan und schließlich in den USA. In London schrieb er seine ersten Romane, in den Vereinigten Staaten seine ersten Bühnenstücke, Drehbücher und Übersetzungen. Anfang der 1960er-Jahre geriet er in Kontakt zu freien Theatergruppen, von denen er seine freie theatralische Gruppenmethodik lernte. Nach Deutschland kam er zur Inszenierung seines Stückes „Kannibalen“ am Schiller-Theater Berlin. Die positive und ernsthafte Aufnahme dieses KZ-Stücks bewog ihn, zu bleiben. Es wurden mehrere Stücke von ihm in Deutschland gespielt, und er gründete in Bremen das berühmt gewordene „Bremer Theaterlabor“, in dem er seine theatralische Gruppenarbeit anwenden konnte.