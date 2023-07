Hörspiel: Ende einer Freundschaft in der Wendezeit

Als Kinder sind Mick und Sammi beste Freunde, mit allem, was dazu gehört: Holzschwertkämpfe im Wald, gemeinsame Übernachtungen und einer Menge Dorfjungsblödsinn. Doch während die beiden Mittelalter spielen, fällt die Mauer und die Welt verändert sich. Die DDR und die Ehen der Eltern gehen kaputt. Man zieht in die Stadt, spielt PlayStation und hängt am Supermarkt ab. Als Mick und Sammi aus ihren Kinderspielen aufwachen, ist nichts mehr wie früher. Sie sind nicht nur Rivalen um Mädi, die beide irgendwie gut leiden kann, sie verstehen sich einfach nicht mehr: aus dem einen wird ein Nazi, aus dem anderen ein Punk.