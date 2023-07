In der DDR äußert sich die zunehmende Politisierung der Jugend vor allem in der kirchlichen Arbeit und der alternativen Friedensbewegung: „Schwerter zu Pflugscharen“. Daneben existieren: Opportunismus, Rückzug in private Nischen oder völlige Verweigerung. Dass Gorbatschow Generalsekretär wird, weckt neue Hoffnungen, die sich vier Jahre später in der „Friedlichen Revolution“ in der DDR erfüllen.