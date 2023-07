Hörspiel: Sommerferien in der Kleinstadt

„Worüber sollten wir einen Song machen? Über das Gefühl, wenn man auf der Bundesstraße liegt und so völlig betrunken ist, dass man hofft, von einem Fernfahrer überrollt zu werden! Oder wenn man sich fragt, was eigentlich hinter den Sternen ist …“ Es ist Sommer in einer deutschen Kleinstadt und Jugendliche brechen in die Ferien auf wie in eine große Freiheit. Vor dem Hintergrund der unaufgeregten Urlaubsstimmung entfaltet sich ein Panorama des Erwachsenwerdens: Flaschendrehen. Freibad. Eisdiele. Als das Schicksal zuschlägt – hier in Form eines Leopard-II-Panzers, der auf die Schule fällt, und eines folgenschweren Verkehrsunfalls – wird die Unbeschwertheit des Sommers auf die Probe gestellt.