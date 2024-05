Camille O komponiert, macht Musik, schreibt Text und Noten für Theater, Performance, Hörspiel und baut Instrumente. Veröffentlichte die Alben „Kratz Dich Raus“ (2010), „The Great Hans Unstern Swindle“ (2013), „Boiband – The Year I Broke My Voice“ (2017) und „DIVEN“ (2020) sowie den Gedichtband „Hanky Panky Know How“ (2012). Im Hörspiel zuletzt: „Diven [Premix]“ (NDR 2017) und „The Revolution Will Be Injected“ mit Orlando de Boeykens und Tucké Royale (Deutschlandfunk Kultur 2020).