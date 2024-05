Ursendung



Location Podcasts: Music for Animals

Zusammenstellung und Moderation: Lisa Albrecht

Mit: MalAqua μB / For the Prague wastewater microbiome

Von Natalie Pleváková

Produktion: Tschechischer Rundfunk 2024

Länge: 10‘10



Electronic Music for Animals

Von Agustin Genoud

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2024

Länge: 10‘43



Deer Roar

Von Aleksandar Marković, Milorad Ićitović und Dragana Ratković

Produktion: Radio Televions of Vojvodina 2024

Länge: 9‘55



Animal Karma

Von Martin Pelan

Produktion: Tschechischer Rundfunk 2024

Länge: 10‘12



The Catnip Garden

Von Ema Krátka

Produktion: Tschechischer Rundfunk 2024

Länge: 11‘12