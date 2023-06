Klangkunst trifft ASMR

Ein Friseursalon ist überall leicht zu erkennen – ganz gleich, ob er in Schweden steht oder in Sizilien. Sein Klang aber kann sehr unterschiedlich ausfallen. Dasselbe gilt für andere Orte des Wohlbefindens oder des Auspackens von edlen Einkäufen (unboxing). Dieses Prinzip nutzen sogenannte ASMR-Kanäle auf YouTube, um uns eine schöne Gänsehaut zu verschaffen. Die EBU Ars Acustica Group bietet nun eine Verbindung von ASMR und Klangkunst: Laden Sie sich unsere „Location Podcasts“ herunter, begeben Sie sich an Ihren liebsten Wellness-Ort und setzen Sie den Kopfhörer auf! Wir beamen Ihre Ohren ans andere Ende des Kontinents.