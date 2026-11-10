WarGame - Apollon zieht in den Krieg

Eine Gamerfreundschaft: Zusammen sind sie jahrelang im Survivor-Spiel DayZ und anderen Kriegsspielen unterwegs. Dann eröffnet Apollon seinem Freund, dass er sich freiwillig für eine Drohneneinheit in der Ukraine gemeldet hat. Im Krieg des 21. Jahrhunderts sind seine Gamer-Skills gefragt.

Sein Entschluss lässt den Autor nicht los. Bundeswehr stand für ihn nie zur Debatte. Doch die Zeiten ändern sich. Könnte er das auch, auf echte Menschen schießen? Und warum entscheidet sich sein Freund für den Krieg, obwohl er in Deutschland in Sicherheit lebt?