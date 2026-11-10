WarGame - Apollon zieht in den Krieg
Von Henrik Schütz
Regie: Claudia Kattanek
Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Thomas Widdig
Redaktion/Dramaturgie: Christiane Habermalz
Deutschlandfunk 2026
WarGame - Apollon zieht in den Krieg
53:42 Minuten
Apollon ist Ukrainer, Gamer und lebt in Deutschland. Seit Jahren zockt er mit dem Autor zusammen Kriegsspiele. Bis aus dem Spiel auf einmal Ernst wird.
Eine Gamerfreundschaft: Zusammen sind sie jahrelang im Survivor-Spiel DayZ und anderen Kriegsspielen unterwegs. Dann eröffnet Apollon seinem Freund, dass er sich freiwillig für eine Drohneneinheit in der Ukraine gemeldet hat. Im Krieg des 21. Jahrhunderts sind seine Gamer-Skills gefragt.
Sein Entschluss lässt den Autor nicht los. Bundeswehr stand für ihn nie zur Debatte. Doch die Zeiten ändern sich. Könnte er das auch, auf echte Menschen schießen? Und warum entscheidet sich sein Freund für den Krieg, obwohl er in Deutschland in Sicherheit lebt?
WarGame - Apollon zieht in den Krieg
Henrik Schütz ist freier Journalist und arbeitet unter anderem für Deutschlandfunk, WDR und DIE ZEIT. Seit 2020 berichtet er vor allem über Osteuropa und beschäftigt sich mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen mit Bezügen zur Popkultur.