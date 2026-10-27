Polarisiert - Wie die Weltpolitik Spitzbergen verändert

Spitzbergen – eine Insel auf 78 Grad Nord. Mehr Eisbären als Einwohner. Vier Monate Polartag, vier Monate bleibt es dunkel. Auch politisch ist die Insel lange besonders: Norweger und Russen leben in Harmonie, unbehelligt von den geopolitischen Zerwürfnissen auf dem Festland. Doch auf den Ukraine-Krieg folgen Sanktionen, Boykott und Misstrauen.

Die Ukrainerin Valeriya und Wolfgang, ein Deutscher, entscheiden sich jeweils, die Seite zu wechseln, ihrer alten Heimat den Rücken zu kehren. Zwei gegensätzliche Biografien – sinnbildlich für die Polarisierung Spitzbergens. Und über all dem schwebt die Angst vor dem NATO-Bündnisfall.

