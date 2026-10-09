Le Grand Partage
Von Éliane Radigue und Clarisse Cossais
Regie: Clarisse Cossais
Mit: Éliane Radigue und Charles Curtis
Ton: Herman Leppich
SAVVY Contemporary/CTM/Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 50'00
Eine Wiederholung vom 28.06.2019
Le Grand Partage – Porträt der Komponistin Éliane Radigue
52:19 Minuten
Sie war die heimliche Heldin der elektronischen Musik: Éliane Radigue erlernte in den 1950er-Jahren bei Pierre Schaeffer und Pierre Henry die musique concrète. Ab 1968 begann sie, ihre eigenen Klangvorstellungen umzusetzen. Ein Porträt.
Mit lange anhaltenden, zart variierenden Tönen erzeugte Éliane Radigue schwebende, oft spirituelle Stimmungen. Über 30 Jahre lang arbeitete sie ausschließlich mit dem Arp-Synthesizer. Dann erst begann sie für akustische Instrumente zu schreiben – meist in intensiver Auseinandersetzung mit den aufführenden Musikerinnen und Musikern.
Le Grand Partage
Éliane Radigue (1932–2026) war eine französische Komponistin und Wegbereiterin der elektronischen Musik. Für ihr Lebenswerk wurde sie mit dem Giga-Hertz-Preis ausgezeichnet.
Clarisse Cossais, 1969 in Marseille geboren, studierte Germanistik. Sie lebt in Berlin, ist für den Rundfunk tätig und arbeitet als Autorin, Regisseurin und Übersetzerin. Deutsch-Französischer Journalistenpreis 2009.