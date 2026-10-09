Le Grand Partage – Porträt der Komponistin Éliane Radigue

Mit lange anhaltenden, zart variierenden Tönen erzeugte Éliane Radigue schwebende, oft spirituelle Stimmungen. Über 30 Jahre lang arbeitete sie ausschließlich mit dem Arp-Synthesizer. Dann erst begann sie für akustische Instrumente zu schreiben – meist in intensiver Auseinandersetzung mit den aufführenden Musikerinnen und Musikern.