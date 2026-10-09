Le Grand Partage – Porträt der Komponistin Éliane Radigue

52:19 Minuten
Éliane Radigue beim Festival "Presences electronics" im Jahr 2011
Bekannt für ihre zart variierenden Töne auf dem Arp-Synthesizer: die Grande Dame der elektronischen Musik Éliane Radigue. © Aude Paget / INA / Getty Images
Von Eliane Radigue und Clarisse Cossais |
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Sie war die heimliche Heldin der elektronischen Musik: Éliane Radigue erlernte in den 1950er-Jahren bei Pierre Schaeffer und Pierre Henry die musique concrète. Ab 1968 begann sie, ihre eigenen Klangvorstellungen umzusetzen. Ein Porträt.
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Mit lange anhaltenden, zart variierenden Tönen erzeugte Éliane Radigue schwebende, oft spirituelle Stimmungen. Über 30 Jahre lang arbeitete sie ausschließlich mit dem Arp-Synthesizer. Dann erst begann sie für akustische Instrumente zu schreiben – meist in intensiver Auseinandersetzung mit den aufführenden Musikerinnen und Musikern.

Le Grand Partage
Von Éliane Radigue und Clarisse Cossais
Regie: Clarisse Cossais
Mit: Éliane Radigue und Charles Curtis
Ton: Herman Leppich
SAVVY Contemporary/CTM/Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 50'00

Eine Wiederholung vom 28.06.2019

Éliane Radigue (1932–2026) war eine französische Komponistin und Wegbereiterin der elektronischen Musik. Für ihr Lebenswerk wurde sie mit dem Giga-Hertz-Preis ausgezeichnet.

Clarisse Cossais, 1969 in Marseille geboren, studierte Germanistik. Sie lebt in Berlin, ist für den Rundfunk tätig und arbeitet als Autorin, Regisseurin und Übersetzerin. Deutsch-Französischer Journalistenpreis 2009.

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