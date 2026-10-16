Aflát – Hommage an die Komponistin Éliane Radigue

Als die französische Komponistin Éliane Radigue noch lebte, entstand bei einer Tasse Tee eine unverbindliche Idee: eine gemeinsame Klangarbeit mit ihrem Kollegen François Bonnet, ausgehend von Field Recordings aus Island. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Aber François Bonnet hat die Idee allein ausgeführt. Dabei arbeitet er mit Radigues persönlichem ARP 2500 Synthesizer. Ihm geht es nicht darum, eine Zusammenarbeit zu simulieren, die so nicht stattgefunden hat. Vielmehr erzählt die Komposition von verpassten Gelegenheiten, vergangenen Zeiten und von den Spuren all jener, die vor uns gegangen sind.