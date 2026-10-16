Aflát – Hommage an die Komponistin Éliane Radigue

43:42 Minuten
Der Wasserfall Hafragilsfoss in Gischt und Nebel, aufgenommen im August 2021. Darüber bricht die Sonne ganz leicht durch die Wolken.
Der Wasserfall Hafragilsfoss in Island ist Teil der Klangkomposition © Eléonore Huisse
Von François J. Bonnet |
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Das Rauschen von Wasserfällen und Bächen aus Island kombiniert François Bonnet mit den zarten, lang anhaltenden Klängen eines Synthesizers: eine meditative Komposition über Verlust und Erinnerung.
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Als die französische Komponistin Éliane Radigue noch lebte, entstand bei einer Tasse Tee eine unverbindliche Idee: eine gemeinsame Klangarbeit mit ihrem Kollegen François Bonnet, ausgehend von Field Recordings aus Island. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Aber François Bonnet hat die Idee allein ausgeführt. Dabei arbeitet er mit Radigues persönlichem ARP 2500 Synthesizer. Ihm geht es nicht darum, eine Zusammenarbeit zu simulieren, die so nicht stattgefunden hat. Vielmehr erzählt die Komposition von verpassten Gelegenheiten, vergangenen Zeiten und von den Spuren all jener, die vor uns gegangen sind.
Éliane Radigue und François Bonnet im Jahr 2019
Éliane Radigue und François Bonnet im Jahr 2019© Eléonore Huisse

Aflát
Von François J. Bonnet
Deutschlandfunk/Cashmere Radio 2026
Länge: 41’14

Vielen Dank an Bergrún Snæbjörnsdóttir, die den Titel dieses Stücks gefunden hat!

Die Field Recordings von Detifoss, Selfoss, Goðafoss, Kolkuos entstanden im August 2021 in Island.

François J. Bonnet lebt als Komponist, Autor und Musiktheoretiker in Paris. Seit 2018 ist er Direktor des Forschungsinstituts für elektroakustische Musik INA GRM. 2021 veröffentlichte er gemeinsam mit der Filmemacherin Eléonore Huisse „Échos“, einen Dokumentarfilm über Éliane Radigue.

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