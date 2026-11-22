Span of Being

The seven generation principle

Von Mariko Takahashi und Stefan Winter



Sprecher und Text: Gert Heidenreich

Mit künstlerischen Beiträgen von Uri Caine, Gert Heidenreich, James Weeks, Mariko Takahashi und Stefan Winter

EXAUDI vocal ensemble: Emma Tring, Rebecca Lea, Lucy Goddard, Jessica Gillingwater, James Robinson, Stephen Jeffes, Eoghan Desmond und Jimmy Holliday

Komposition für EXAUDI vocal ensemble: James Weeks

Klavier: Uri Caine

Akkordeon: Teodoro Anzellotti

Bassklarinette: Gareth Davis

Flöte und Paetzold-Bassflöte: Anne Gillot

Viola: Geneviève Strosser

Gesang: Anna Linardou

Komposition für 5 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten und improvisierendes Piano: Uri Caine

Feldaufnahmen und Komposition: Mariko Takahashi und Stefan Winter

Deutschlandfunk 2026

Länge: 81'58



Gefördert von Musikfonds e.V. mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Ernst von Siemens Musikstiftung, Bezirk Oberbayern, Bezirksausschuss 3 Maxvorstadt der Landeshauptstadt München und Kulturreferat der Landeshauptstadt München