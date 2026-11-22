Span of Being
The seven generation principle
Von Mariko Takahashi und Stefan Winter
Sprecher und Text: Gert Heidenreich
Mit künstlerischen Beiträgen von Uri Caine, Gert Heidenreich, James Weeks, Mariko Takahashi und Stefan Winter
EXAUDI vocal ensemble: Emma Tring, Rebecca Lea, Lucy Goddard, Jessica Gillingwater, James Robinson, Stephen Jeffes, Eoghan Desmond und Jimmy Holliday
Komposition für EXAUDI vocal ensemble: James Weeks
Klavier: Uri Caine
Akkordeon: Teodoro Anzellotti
Bassklarinette: Gareth Davis
Flöte und Paetzold-Bassflöte: Anne Gillot
Viola: Geneviève Strosser
Gesang: Anna Linardou
Komposition für 5 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten und improvisierendes Piano: Uri Caine
Feldaufnahmen und Komposition: Mariko Takahashi und Stefan Winter
Deutschlandfunk 2026
Länge: 81'58
Gefördert von Musikfonds e.V. mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Ernst von Siemens Musikstiftung, Bezirk Oberbayern, Bezirksausschuss 3 Maxvorstadt der Landeshauptstadt München und Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Span of Being – Klangkunst über Generationengerechtigkeit
Span of Being
Das Künstlerpaar Stefan Winter und Mariko Takahashi arbeitet seit 1989 zusammen. Ihre Klanginstallationen und Soundarbeiten erkunden die Grenzbereiche zwischen klassischer Musik, Jazz, Neuer Musik, Folklore, Sound und Noise. Zuletzt: „The games must go on“ (Deutschlandfunk Kultur/Neue Klangkunst München 2022).