Kurzstrecke 158

51:27 Minuten
Rote und weiße Starkstrommasten an der Elbe in der Nähe von Hamburg.
Starkstrom, Funkmasten, Netze – ein Hörstück der Kurzstrecke 158 erzählt Geschichten der Telekommunikation zwischen Namibia und Deutschland. © Volker Schlichting / EyeEm
Moderation: Julia Tieke und Ingrid Wenzel |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem transkulturellen Dialog zwischen Namibia und Deutschland – über Geschichten der Telekommunikation. Satelliten fliegen. Masten senden. Hörner rufen.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor. 
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Kaum noch Pinguine 
Von Ursula Schötzig

Space Has Become A Crowded Place 
Von Frederike Moormann, Nashilongweshipwe Mushaandja, Angelika Waniek

Ulla’s Spoon
Von Lina Prestwood

Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.

Ursendung

Kurzstrecke 158
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Julia Tieke und Ingrid Wenzel
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 51'23

Wiederholung am 19.09.2025, 00.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur in der Klangkunst

