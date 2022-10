Was tun mit Schizophrenie?

Mit 21, kurz vor einem Auftritt auf einer Mailänder Fashion-Show, erleidet Julia ihren ersten Zusammenbruch. Sie ist gerade dabei, sich eine Karriere als Model aufzubauen. „Verdacht auf Schizophrenie“, sagen die Ärzte. Nach unzähligen Klinikaufenthalten, Jahrzehnten permanenter Überforderung, sozialer Isolation und Selbstentfremdung lernt Julia, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Der Schlüssel dazu sind ihre Gedichte. Mit ihnen baut sie Brücken in unsere Gesellschaft, die sich im Umgang mit psychischen Erkrankungen so schwer tut. In ihrer unangepassten Art bezieht Julia mutig und unverblümt Position: zu ihrer Erkrankung, zu ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, zu Einsamkeit und dem Reichtum unseres Zusammenlebens. Neben ihrer Arbeit als Lyrikerin hat sie ein Modelabel ins Leben gerufen: „Unvermittelbar“ – benannt nach dem Prädikat, das sie einst von ihrem Sachbearbeiter im Jobcenter erhielt.