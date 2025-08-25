Mann außer Haus

Fünf Millionen Euro fordert der Entführer des Unternehmers Schneider. Dessen Frau Hildegard lässt die Lösegeldforderung kalt. Sie freut sich auf die Nacht mit Doktor Kaltwasser, dem Kollegen ihres Mannes. Während Schneider dem Entführer eine Lektion in Betriebswirtschaft erteilt, gerät Kaltwasser in Panik, denn die Firma ist pleite und ohne das spekulative Denken Schneiders verloren. Wie ihn retten, wenn keiner weiß, wo die beiseite geschafften Millionen stecken?