Mann außer Haus
Von Werner Buhss
Regie: Karlheinz Liefers
Mit: Rolf Hoppe, Martin Seifert, Klaus-Dieter Klebsch, Astrid Meyerfeldt, Bernhard Schütz
Ton und Technik: Andreas Meinetsberger
DLR Berlin 2002
Länge: 47'00
Krimi-Hörspiel: Spiel ums große Geld
Wie Lösegeld bezahlen, wenn die Millionen beiseite geschafft wurden? © Sebastian Leesch / Devenorr / EyeEm
47:04 Minuten
Schneider, Chef der Firma „Luft und Wasser“, wird entführt. Der Entführer will Lösegeld, doch das Unternehmen ist pleite.
Fünf Millionen Euro fordert der Entführer des Unternehmers Schneider. Dessen Frau Hildegard lässt die Lösegeldforderung kalt. Sie freut sich auf die Nacht mit Doktor Kaltwasser, dem Kollegen ihres Mannes. Während Schneider dem Entführer eine Lektion in Betriebswirtschaft erteilt, gerät Kaltwasser in Panik, denn die Firma ist pleite und ohne das spekulative Denken Schneiders verloren. Wie ihn retten, wenn keiner weiß, wo die beiseite geschafften Millionen stecken?
Werner Buhss (1949–2018), in Magdeburg geboren, studierte an der Filmhochschule Babelsberg. Er war Übersetzer, Autor und Regisseur für Theater und Hörspiel. 1996 erhielt er den Mülheimer Dramatiker-Preis. Im September 2014 wurde sein Theaterstück „WolfsWelt. Die Stunde der Kammerjäger“ uraufgeführt. Kriminalhörspiele für Deutschlandradio: „Bandriß“ (1995), „Ein toter Hund“ (2006), „Schneeregen“ (2010). Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: „Landschaftsbild Lichtenhagen“ (Hörspiel, 2013).