Am Tag davor

Doch der Schmerz vergeht nicht, und so beginnt Michel Jahre später einen Rachefeldzug. Rache nehmen will er nicht nur für den Tod seines Bruders, sondern auch an einem profitgierigen System, das ganze Familien zerstört hat. Michel sucht und findet den Verantwortlichen für das damalige Grubenunglück. Doch noch weiß er nicht, dass die Nacht vor dem Unglück anders ablief, als er sie in Erinnerung hat.