Krimi-Hörspiel: Illegale Waffengeschäfte in Chile

Engel und Einsame

51:17 Minuten
Schwarz-Weiß-Close-Up eines Manns mit Brille und Detektiv-Hut, der hinter einer Zeitung hervorblickt.
Privatdetektiv Heredia begibt sich auf gefährliches Terrain. © Rafel Rosselló Comas / EyeEm
Nach dem Roman von Ramón Díaz Eterovic |
Audio herunterladen
Privatdetektiv Heredia findet die Journalistin Fernanda Arredondo ermordet in ihrem Hotelzimmer vor. Als er zu ermitteln beginnt, bekommt er es mit dem organisierten Verbrechen und einer korrupten Polizei und Justiz zu tun.
Endlich hatte Privatdetektiv Heredia den Mut gefunden, seine ehemalige Geliebte, die Journalistin Fernanda, wieder zu besuchen. Doch in ihrem Hotelzimmer ist schon die Polizei. Fernanda ist tot. Sie ist gestorben – durch eine Spritze, wie vor ihr schon ein amerikanischer Journalist. Beide waren nach Santiago gekommen, um über die geheime Waffenproduktion in Chile zu recherchieren. Zusammen mit seinem alten Freund, dem Kommissar Dagoberto Solis, begibt sich Heredia auf die riskante Suche nach den Mördern. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf zahlreiche Hindernisse: korrupte Polizisten, skrupellose Waffenhändler und eine bestechliche Justiz.

Engel und Einsame
Nach dem Roman von Ramón Díaz Eterovic
Übersetzung aus dem südamerikanischen Spanisch: Maralde Meyer-Minnemann
Bearbeitung: Hilke Veth
Regie: Stefan Dutt
Mit: Martin Engler, Tom Quaas, Judith Engel, Linda Olsansky, Markus Meyer, Gunter Schoß, Klaus-Dieter Klebsch, Beatriz Hernandez
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Sabine Winkler
DLR Berlin 2002
Länge: 51'13
Eine Wiederholung vom 26.08.2002

Ramón Díaz Eterovic, geboren 1956 in Punto Arenas, studierte Politikwissenschaften in Santiago de Chile. Er schreibt Gedichte, Erzählungen, Drehbücher und Romane. Die Krimireihe um den Detektiv Heredia umfasst bisher 14 Romane, von denen zwei in deutscher Übersetzung erschienen sind: „Engel und Einsame“ sowie „Kater und Katzenjammer“ (beide 2002). In Chile entstanden aus der Romanreihe eine TV-Serie und ein Comic. Eterovic erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, u.a. das Anna-Seghers-Stipendium der Akademie der Künste der DDR (1987), und war Vorsitzender des chilenischen Schriftstellerverbands.

