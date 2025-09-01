Krimi-Hörspiel: Illegale Waffengeschäfte in Chile

Engel und Einsame
Nach dem Roman von Ramón Díaz Eterovic
Übersetzung aus dem südamerikanischen Spanisch: Maralde Meyer-Minnemann
Bearbeitung: Hilke Veth
Regie: Stefan Dutt
Mit: Martin Engler, Tom Quaas, Judith Engel, Linda Olsansky, Markus Meyer, Gunter Schoß, Klaus-Dieter Klebsch, Beatriz Hernandez
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Sabine Winkler
DLR Berlin 2002
Länge: 51'13
Eine Wiederholung vom 26.08.2002
Ramón Díaz Eterovic, geboren 1956 in Punto Arenas, studierte Politikwissenschaften in Santiago de Chile. Er schreibt Gedichte, Erzählungen, Drehbücher und Romane. Die Krimireihe um den Detektiv Heredia umfasst bisher 14 Romane, von denen zwei in deutscher Übersetzung erschienen sind: „Engel und Einsame“ sowie „Kater und Katzenjammer“ (beide 2002). In Chile entstanden aus der Romanreihe eine TV-Serie und ein Comic. Eterovic erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, u.a. das Anna-Seghers-Stipendium der Akademie der Künste der DDR (1987), und war Vorsitzender des chilenischen Schriftstellerverbands.