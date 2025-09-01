Krimi-Hörspiel: Illegale Waffengeschäfte in Chile

Endlich hatte Privatdetektiv Heredia den Mut gefunden, seine ehemalige Geliebte, die Journalistin Fernanda, wieder zu besuchen. Doch in ihrem Hotelzimmer ist schon die Polizei. Fernanda ist tot. Sie ist gestorben – durch eine Spritze, wie vor ihr schon ein amerikanischer Journalist. Beide waren nach Santiago gekommen, um über die geheime Waffenproduktion in Chile zu recherchieren. Zusammen mit seinem alten Freund, dem Kommissar Dagoberto Solis, begibt sich Heredia auf die riskante Suche nach den Mördern. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf zahlreiche Hindernisse: korrupte Polizisten, skrupellose Waffenhändler und eine bestechliche Justiz.