Krimi-Hörspiel: Mit dem Täter unter einem Dach

Die vier Söhne des Dr. March

54:32 Minuten Nur so viel von sich zeigen wie eben nötig, um den Schrecken lebendig zu halten - ein Versteckspiel zwischen Täter und Verfolgerin. © EyeEm / mohd hafiez mohd razali

Dem Hausmädchen Jeanie fällt das Tagebuch eines Triebtäters in die Hände. Der Mörder ist einer der vier Söhne ihres Arbeitgebers. Aber welcher? Mitten in ihren Nachforschungen gerät sie selbst in eine sadistische Treibjagd.