KONTINUUM: Der springende Punkt

Rosa Barba, geboren 1972 in Agrigent, Italien, lebt als Künstlerin in Berlin. Ihre Filmskulpturen wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem International Prize for Contemporary Art of the Fondation Prince Pierre de Monaco in 2015 und dem Calder Prize in 2020. 2013–2023 war sie Professorin für Bildende Kunst an der Hochschule für Künste in Bremen. Seit 2023 ist sie Professorin für Architektur an der ETH Zürich.