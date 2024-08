Chris Salter ist Künstler und seit 2022 Professor für Immersive Arts und Leiter des „Immersive Arts Space“ an der Zürcher Hochschule der Künste. Zuvor war er 18 Jahre lang Professor für Computerkunst und Co-Director von „Hexagram – Réseau de Recherche-Création en Arts, Cultures et Technologies“, beides an der Concordia University in Montréal. 2022 erschien sein Buch „Sensing Machines: How Sensors Shape our Everyday Lives“. Sein Werk wurde international präsentiert, u.a. auf der Architekturbiennale Venedig, am Chronus Art Center Shanghai, bei den Wiener Festwochen, bei den Berliner Festspielen und auf der Ars Electronica in Linz.