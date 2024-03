Klangkunst: Zum 90. Geburtstag von Achim Freyer

Alvin Curran, geboren 1938, ist Komponist. Er studierte bei Elliott Carter. 1966 war er Mitbegründer des Improvisationsensembles „Musica Elettronica Viva“. Seine Werke wurden unter anderem präsentiert und ausgestellt in der Tate Gallery in London, in der Guggenheim Foundation in New York und auf dem Ars Electronica Festival in Linz.