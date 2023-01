Hörspiel über Abtreibung und beste Freundinnen

Rébecca Déraspe, geboren 1983 in Rivière-du-Loup (Québec), studierte Szenisches Schreiben an der National Theatre School, Montreal, und ist Hausautorin am dortigen Théâtre la Licorne. Ihre Theaterstücke wurden international produziert, veröffentlicht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. „Gamètes“ (dt. „Keimzellen“) wurde 2016 uraufgeführt. Weitere Stücke u.a.: „Je suis William“ (2017), „Nino“ (2017, dt. „Nino“), „Ceux qui se sont évaporés“ (2018, dt. „In Luft aufgelöst“), Zuletzt „Peau d'ours“ (2021, dt. „Bärenfalle“).