Fuminori Nakamura, geboren 1977 in Tōkai, studierte Öffentliche Verwaltung und Staatsverwaltung an der Universität Fukushima. 2003 erschien sein Debütroman „Der Revolver“. Inzwischen hat er in Japan über ein Dutzend Romane veröffentlicht, die in viele Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden, darunter der Akutagawa-Preis und der Ōe-Kenzaburō-Preis. Nakamura lebt in Tokio.