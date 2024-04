Gunnar Gunnarsson (1898–1975) war ein isländischer Schriftsteller. Sein Roman „Schwarze Vögel“ wurde 1929 in einer dänischen Erstausgabe veröffentlicht. Seit den Dreißigern erschienen seine Bücher besonders in Dänemark und in Deutschland in hohen Auflagen. Er war zwischen 1918 und 1961 insgesamt achtmal für den Nobelpreis nominiert, ging jedoch jedes Mal leer aus.