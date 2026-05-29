3,8 Kilometer Schwimmen im offenen Meer, 180 Kilometer auf dem Rennrad, dann ein Marathon: Das ist ein Ironman. Anke Korn sucht diese extreme Herausforderung immer wieder. Ihr Umfeld bewundert sie, blickt aber auch besorgt auf ihr Tun. Denn die 62-jährige Triathletin geht für die Wettkämpfe bis über ihre Grenzen. In Italien will sie sich erneut Wind und Wellen stellen. Am Ende geht es nicht nur um den Zieleinlauf, sondern um die Qualifikation für die WM auf Hawaii. Und um die Frage: Warum fällt ihr Aufhören schwerer als Weitermachen?



Ironwoman mit 62

Schwimmen, Radfahren, Laufen, Leiden

Von: Jessica Braun

Regie: Eva Solloch

Mit: N.N.

Ton und Technik:

Redaktion: Lisa Steck

Deutschlandfunk 2026



Wiederholung am 02. Juni 2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur