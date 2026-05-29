Schwimmen, Radfahren, Laufen, Leiden

Ironwoman mit 62

54:44 Minuten
Anke Korn kurz vor dem Start des Ironman am Strand von Cervia (Italien)
Anke Korn kurz vor dem Start des Ironman am Strand von Cervia (Italien) © Jessica Braun
Von Jessica Braun |
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Ihr Mann nennt sie „die Maschine“: Die 62-jährige Anke Korn trainiert für den Ironman, einen der härtesten Triathlons der Welt. Bis zu 20 Stunden pro Woche, trotz Vollzeitjob. Was treibt sie an – und wie lange kann sie noch so weitermachen?
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
3,8 Kilometer Schwimmen im offenen Meer, 180 Kilometer auf dem Rennrad, dann ein Marathon: Das ist ein Ironman. Anke Korn sucht diese extreme Herausforderung immer wieder. Ihr Umfeld bewundert sie, blickt aber auch besorgt auf ihr Tun. Denn die 62-jährige Triathletin geht für die Wettkämpfe bis über ihre Grenzen. In Italien will sie sich erneut Wind und Wellen stellen. Am Ende geht es nicht nur um den Zieleinlauf, sondern um die Qualifikation für die WM auf Hawaii. Und um die Frage: Warum fällt ihr Aufhören schwerer als Weitermachen?

Ironwoman mit 62 
Schwimmen, Radfahren, Laufen, Leiden 
Von: Jessica Braun 
Regie: Eva Solloch 
Mit: N.N. 
Ton und Technik: 
Redaktion: Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026

Wiederholung am 02. Juni 2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Jessica Braun ist freie Journalistin und Buchautorin. Sie porträtiert Unternehmen, berichtet über Tech- und Gesellschaftsthemen und schreibt über Gesundheitsfragen. Ihr Sachbuch „Atmen“ war ein Spiegel-Bestseller.

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