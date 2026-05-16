100 Dezibel Judentum

Jewrofeeling

52:18 Minuten
Jugendliche Sängerinnen und Tänzerinnen des Berliner Jugendzentrums "Olam" auf der Bühne bei der Jewrovision
Sie wollen die 12 Punkte: jugendliche Sängerinnen und Tänzerinnen des Berliner Jugendzentrums "Olam" bei der Jewrovision © Robert Poticha
Von Nele Dehnenkamp |
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Beim Songcontest “Jewrovision” kommen jüdische Jugendliche aus ganz Deutschland zusammen, um gegeneinander anzutreten. Dabei lernen sie auch, laut und selbstbewusst zu sein.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Wie beim ESC geht es bei der „Jewrovision“ um alles. Monatelang feilen Isabelle, Tami, Karina und die anderen Trainerinnen des Berliner Jugendzentrums „Olam“ mit den jugendlichen Sängerinnen und Tänzerinnen an ihrem Auftritt. Sie alle haben früher selbst bei der „Jewro“ auf der Bühne gestanden. Das Ziel: die begehrten 12 Punkte zu bekommen. Aber die „Jewrovision“ ist mehr als nur ein Wettbewerb. Hier feiern junge Jüdinnen und Juden Gemeinschaft, erleben Sicherheit und finden ihre jüdische Identität. Anders als in ihrem Alltag, in dem sie immer wieder Antisemitismus ausgesetzt sind und sich um ihre Sicherheit sorgen müssen. Das „Jewrofeeling“ empowert – der Contest ist ein dringend benötigter Safe Space für jüdische Jugendliche in Deutschland. Hier können sie laut und selbstbewusst sein. Eine Doku, die hinter die große Bühne blickt und junges jüdisches Leben in all seiner Vielfalt zeigt.

Jewrofeeling
100 Dezibel Judentum

Von Nele Dehnenkamp
Mit: Jugendlichen und Trainerinnen des Jugendzentrums Olam Berlin  
Regie: Nele Dehnenkamp
Ton und Technik: Michael Kube
Produktion: Deutschlandfunk 2026
Länge: ca. 55'00

Nele Dehnenkamp arbeitet als freie Autorin und Regisseurin für Dokumentarfilme und Radio-Features. Sie studierte Sozialwissenschaften in Berlin und New York sowie Dokumentarfilmregie an der Filmakademie Baden-Württemberg. In ihren meist beobachtenden Arbeiten betrachtet sie die vielschichtigen Erfahrungen von Traum und Trauma, häufig aus der Perspektive von Frauen. Ihre Filme wurden auf international renommierten Festivals wie IDFA, DOK Leipzig und in Palm Springs gezeigt und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Zuletzt realisierte sie das Feature “Kleines Universum” für den Deutschlandfunk.

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