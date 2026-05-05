Doppeltes Spiel
TotalEnergies und die Energiewende
Von Philipp Lemmerich, Céline Weimar-Dittmar und Alexandre Nhampossa
Regie: Giuseppe Maio
Ton und Technik: Michael Kube
Komposition: Frank Merfort
Redaktion/Dramaturgie: Christiane Habermalz
Deutschlandfunk 2026
Doppeltes Spiel
Doppeltes Spiel
Philipp Lemmerich, geb. 1988, arbeitet als freier Journalist mit den Schwerpunkten Reportage und Feature für Hörfunk und Fernsehen. Seine Recherchen wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Förderpreis. U.a. erschienen: „Vatersein – eine Selbstbefragung“ (DLF 2023).
Céline Weimar-Dittmar arbeitet als freie Journalistin mit Schwerpunkt auf Klimarecherchen in Podcast- und Hörfunkproduktionen. 2024 wurde sie gemeinsam mit ihrem Team von TRZ Media/rbb mit dem Deutschen Preis für Klimajournalismus ausgezeichnet.
Alexandre Nhampossa ist Journalist in Maputo, Mosambik