TotalEnergies und die Energiewende

Ausgerechnet ein Öl- und Gasmulti ist zum wichtigsten Akteur im deutschen Offshore-Windmarkt geworden: TotalEnergies. Innerhalb weniger Jahre hat sich das französische Unternehmen riesige Flächen in Nord- und Ostsee gesichert und andere spezialisierte Firmen vom umkämpften Markt verdrängt. Gebaut ist bis jetzt noch nichts. In Mosambik treibt TotalEnergies ein milliardenschweres LNG-Projekt voran, das von Vertreibungen und schweren Menschenrechtsverletzungen begleitet ist.