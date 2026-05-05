TotalEnergies und die Energiewende

Doppeltes Spiel

43:39 Minuten
Umweltschützer und Fischergemeinden protestieren am 23. März 2026 vor dem Obersten Gerichtshof in Kapstadt gegen das Öl- und Gasförderungsprojekt von TotalEnergies.
Umweltschützer und Fischergemeinden protestieren am 23. März 2026 vor dem Obersten Gerichtshof in Kapstadt gegen das Öl- und Gasförderungsprojekt von TotalEnergies. © Gallo Images via Getty Images / Gallo Images
Von Philipp Lemmerich, Céline Weimar-Dittmar und Alexandre Nhampossa |
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Der Öl- und Gasmulti TotalEnergies ist zum größten Spieler im deutschen Offshore-Windmarkt aufgestiegen. In Mosambik treibt er zeitgleich ein Gasprojekt voran, das von Gewalt und Vertreibung begleitet ist. Wie ernst meint es Big Oil mit der Energiewende?
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Ausgerechnet ein Öl- und Gasmulti ist zum wichtigsten Akteur im deutschen Offshore-Windmarkt geworden: TotalEnergies. Innerhalb weniger Jahre hat sich das französische Unternehmen riesige Flächen in Nord- und Ostsee gesichert und andere spezialisierte Firmen vom umkämpften Markt verdrängt. Gebaut ist bis jetzt noch nichts. In Mosambik treibt TotalEnergies ein milliardenschweres LNG-Projekt voran, das von Vertreibungen und schweren Menschenrechtsverletzungen begleitet ist.
Das Feature erzählt von zwei Schauplätzen eines Konzerns und fragt, wie glaubwürdig die Erneuerbaren-Versprechen der großen Ölkonzerne tatsächlich sind.
Die Recherche wurde gefördert und unterstützt von Netzwerk Recherche und der gemeinnützigen Umwelt-Förderorganisation Olin gGmbH sowie vom Netzwerk Klimajournalismus Deutschland.

Doppeltes Spiel
TotalEnergies und die Energiewende
Von Philipp Lemmerich, Céline Weimar-Dittmar und Alexandre Nhampossa

Regie: Giuseppe Maio
Ton und Technik: Michael Kube
Komposition: Frank Merfort
Redaktion/Dramaturgie: Christiane Habermalz
Deutschlandfunk 2026

Philipp Lemmerich, geb. 1988, arbeitet als freier Journalist mit den Schwerpunkten Reportage und Feature für Hörfunk und Fernsehen. Seine Recherchen wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Förderpreis. U.a. erschienen: „Vatersein – eine Selbstbefragung“ (DLF 2023).

Céline Weimar-Dittmar arbeitet als freie Journalistin mit Schwerpunkt auf Klimarecherchen in Podcast- und Hörfunkproduktionen. 2024 wurde sie gemeinsam mit ihrem Team von TRZ Media/rbb mit dem Deutschen Preis für Klimajournalismus ausgezeichnet.

Alexandre Nhampossa ist Journalist in Maputo, Mosambik

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