Prinzenbad
Eine Saison im Berliner Wasserdorf
Von Ralf Bei der Kellen
Regie und Ton: der Autor
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54‘40
Eine Saison im Berliner Wasserdorf
Ein Bad, ein Dorf - mitten in Berlin-Kreuzberg: Wie lebt es sich am Beckenrand des Prinzenbads? © IMAGO / Berlinfoto / IMAGO
Prinzenbad
56:28 Minuten
Das Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg ist das vermutlich bekannteste Freibad Deutschlands. Unser Autor Ralf Bei der Kellen ist seit Jahren Stammgast. Eine komplette Sommersaison lang hat er andere Stammgäste begleitet: Lebensgeschichten am Beckenrand.
Es beginnt mit dem ersten Anbaden im Mai. Und endet im Oktober, wo nur noch die Hartgesottenen dabei sind. In diesen sechs Monaten ergeben sich die Begegnungen wie von selbst. A. kommt jeden Tag nach der Arbeit noch kurz rein; B. bringt die Arbeit mit und sitzt mit Laptop am Beckenrand. C. wohnt nur einen Steinwurf entfernt, D. pilgert seit Jahren aus dem Oderbruch in „ihr“ Prinzenbad. Zwischendurch wird mit einigen Klischees aufgeräumt, die über das angeblich berüchtigte „Sommerbad Kreuzberg“ über Berlin hinaus zu hören sind. Szenen und Geschichten aus einem Dorf mitten in der Stadt.
Prinzenbad
Ralf Bei der Kellen, Jahrgang 1970, geboren und aufgewachsen in Bramsche, kam vom Unifunk Osnabrück als freier Autor zum Deutschlandradio Kultur, wo er seit 2001 Mitarbeiter der Redaktion Religion und Gesellschaft ist. Autor von Features zum Thema Hausbesetzung, Geschichte der Gartenstadt, Damenkapellen, Hörerbeteiligung im Rundfunk, Punks im Alter. Seit 2017 Moderator des „Sonntagsrätsels“ beim Deutschlandfunk Kultur.