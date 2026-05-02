Eine Saison im Berliner Wasserdorf

Es beginnt mit dem ersten Anbaden im Mai. Und endet im Oktober, wo nur noch die Hartgesottenen dabei sind. In diesen sechs Monaten ergeben sich die Begegnungen wie von selbst. A. kommt jeden Tag nach der Arbeit noch kurz rein; B. bringt die Arbeit mit und sitzt mit Laptop am Beckenrand. C. wohnt nur einen Steinwurf entfernt, D. pilgert seit Jahren aus dem Oderbruch in „ihr“ Prinzenbad. Zwischendurch wird mit einigen Klischees aufgeräumt, die über das angeblich berüchtigte „Sommerbad Kreuzberg“ über Berlin hinaus zu hören sind. Szenen und Geschichten aus einem Dorf mitten in der Stadt.