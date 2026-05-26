Dreieinhalb Jahre nach der Machtübernahme der Taliban trifft die Autorin in Kabul auf Zahra, ihre Schwester Dr. Zainab und deren Freundin Fatima. Als Hebammen arbeiten sie im armen Bergviertel Schindawol, besuchen schwangere Frauen in engen Gassen, sprechen über Hygiene, Stillen und Krankheit – und schaffen damit einen seltenen Schutzraum für Frauen. Doch der Freiraum ist brüchig. Neun Monate später ist das Programm eingestellt, die Ausbildung verboten, die Straßen sind noch unsicherer.

Das Feature erzählt nah an seinen Protagonistinnen vom Leben unter den Taliban: von familiärem Druck, von verlorener Unabhängigkeit, von Angst – und von Frauen, die trotzdem weiterlernen, weiterdenken und weiterkämpfen, um sich selbst nicht zu verlieren.



Zu ihrem Schutz haben wir die Namen aller Frauen, die im Stück vorkommen, geändert.

Ein persönliches, szenisches Radiofeature aus Kabul über weiblichen Widerstand im Alltag. Im Zentrum stehen die Stimmen von Frauen, deren Lebensraum Schritt für Schritt kleiner wird. Und die Frage: Was bleibt, wenn selbst kleine Freiräume verschwinden?

Verlorene Freiheit

Afghaninnen unter der Taliban-Herrschaft



Von Vanessa Schlesier

Regie, Musik und Ton: Dörte Fiedler

Redaktion: Lisa Steck

Deutschlandfunk 2026

Länge: 43'49