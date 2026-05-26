Afghaninnen unter der Taliban-Herrschaft

Verlorene Freiheit

41:25 Minuten
Die Hebammen Fatima und Zahra und deren Schwester Zainab machen Pause auf einem Hausdach in Kabul.
Die Hebammen Fatima und Zahra und deren Schwester Zainab machen Pause auf einem Hausdach in Kabul © Vanessa Schlesier für NZZ Format
Von Vanessa Schlesier |
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Zahra studiert, macht Kampfsport und finanziert ihre Familie mit. Dann ergreifen die Taliban die Macht. Von dem, was einmal ihr Leben war, ist heute nichts mehr übrig. Ein Feature über den Kampf afghanischer Frauen, nicht zu verschwinden.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Dreieinhalb Jahre nach der Machtübernahme der Taliban trifft die Autorin in Kabul auf Zahra, ihre Schwester Dr. Zainab und deren Freundin Fatima. Als Hebammen arbeiten sie im armen Bergviertel Schindawol, besuchen schwangere Frauen in engen Gassen, sprechen über Hygiene, Stillen und Krankheit – und schaffen damit einen seltenen Schutzraum für Frauen. Doch der Freiraum ist brüchig. Neun Monate später ist das Programm eingestellt, die Ausbildung verboten, die Straßen sind noch unsicherer.
Das Feature erzählt nah an seinen Protagonistinnen vom Leben unter den Taliban: von familiärem Druck, von verlorener Unabhängigkeit, von Angst – und von Frauen, die trotzdem weiterlernen, weiterdenken und weiterkämpfen, um sich selbst nicht zu verlieren.

Zu ihrem Schutz haben wir die Namen aller Frauen, die im Stück vorkommen, geändert.
Ein persönliches, szenisches Radiofeature aus Kabul über weiblichen Widerstand im Alltag. Im Zentrum stehen die Stimmen von Frauen, deren Lebensraum Schritt für Schritt kleiner wird. Und die Frage: Was bleibt, wenn selbst kleine Freiräume verschwinden?

Verlorene Freiheit
Afghaninnen unter der Taliban-Herrschaft

Von Vanessa Schlesier
Regie, Musik und Ton: Dörte Fiedler
Redaktion: Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Länge: 43'49 

Vanessa Schlesier ist Reporterin und Dokumentarfilmerin. Sie arbeitet für ARD, ARTE, ZDF, Deutsche Welle und PBS FRONTLINE und berichtet in ihren Filmen über Konflikte, politische Umbrüche und gesellschaftliche Machtverhältnisse. Zu ihren Arbeiten zählen ‚Land ohne Frauen‘ (NZZ Format, 2025), Mission Kabul-Luftbrücke (RBB, 2022) über die Evakuierungen von Ortskräften aus Afghanistan und nominiert für den Grimme-Preis 2023, sowie drei PBS-FRONTLINE-Filme über die extreme Rechte und die AfD in Deutschland. Für den ZDF-Film Saubere Autos, schmutzige Batterien – Kobaltabbau im Kongo erhielt sie 2021 den Ernst-Schneider-Preis.

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