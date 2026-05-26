Verlorene Freiheit
Afghaninnen unter der Taliban-Herrschaft
Von Vanessa Schlesier
Regie, Musik und Ton: Dörte Fiedler
Redaktion: Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Länge: 43'49
Verlorene Freiheit
Zu ihrem Schutz haben wir die Namen aller Frauen, die im Stück vorkommen, geändert.
Verlorene Freiheit
Vanessa Schlesier ist Reporterin und Dokumentarfilmerin. Sie arbeitet für ARD, ARTE, ZDF, Deutsche Welle und PBS FRONTLINE und berichtet in ihren Filmen über Konflikte, politische Umbrüche und gesellschaftliche Machtverhältnisse. Zu ihren Arbeiten zählen ‚Land ohne Frauen‘ (NZZ Format, 2025), Mission Kabul-Luftbrücke (RBB, 2022) über die Evakuierungen von Ortskräften aus Afghanistan und nominiert für den Grimme-Preis 2023, sowie drei PBS-FRONTLINE-Filme über die extreme Rechte und die AfD in Deutschland. Für den ZDF-Film Saubere Autos, schmutzige Batterien – Kobaltabbau im Kongo erhielt sie 2021 den Ernst-Schneider-Preis.