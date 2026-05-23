Christin, ihr Tattoostudio und der Krebs

Gülseren Sengezer ist eine deutsch-kurdische Journalistin und Filmemacherin. 1974 in Dersim/Tunceli (Türkei) geboren, kam sie als 6-Jährige mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie erhielt unter anderem den Bremer Fernsehpreis 2023 für ihre SWR-Dokumentation „Feuerkinder – Über Leben nach der Katastrophe“ sowie 2018 den Preis für den besten nationalen Dokumentarfilm beim Västerås Filmfestival für „Kindertransports to Sweden“ („Dem Leben entgegen“). Ihr Radiodebüt hatte sie 2022 mit „Das ist meine Geschichte. Uns gibt es!“ In der Reihe Voice Versa bei Deutschlandfunk Kultur.