Eingraviert
Christin, ihr Tattoostudio und der Krebs
Von Gülseren Sengezer
Regie: die Autorin
Ton: Michael Kube
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54‘19
Christin, ihr Tattoostudio und der Krebs
Ein weinendes Auge – im Tattoostudio werden Lebensgeschichten auf der Haut erzählt © Autorenkombinat / Gülseren Sengezer
Eingraviert
54:24 Minuten
In Christins Tattoostudio werden Lebens-, Leidens- und Verlustgeschichten auf die Haut graviert. Die Chefin bietet allen einen sicheren Ort. Doch als der Krebs kommt, braucht Christin selbst Hilfe.
In Christins Tattoostudio erzählen Menschen unterschiedlichsten Alters Lebensgeschichten mit Bildern auf ihrer Haut. Porträts der eigenen Kinder handeln von Verbundenheit, ein weinendes Auge macht den Schmerz über eigene Versäumnisse sichtbar. Mit der richtigen Mischung aus Empathie, Fröhlichkeit und professioneller Distanz geben Christin und ihr Team diesen Geschichten Raum und ihren Kunden ein kleines Zuhause. Als dann der Krebs kommt und ihr eigenes Fundament ins Wanken gerät, geht auch Christin in Kontakt und erzählt ihre Geschichte.
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Gülseren Sengezer ist eine deutsch-kurdische Journalistin und Filmemacherin. 1974 in Dersim/Tunceli (Türkei) geboren, kam sie als 6-Jährige mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie erhielt unter anderem den Bremer Fernsehpreis 2023 für ihre SWR-Dokumentation „Feuerkinder – Über Leben nach der Katastrophe“ sowie 2018 den Preis für den besten nationalen Dokumentarfilm beim Västerås Filmfestival für „Kindertransports to Sweden“ („Dem Leben entgegen“). Ihr Radiodebüt hatte sie 2022 mit „Das ist meine Geschichte. Uns gibt es!“ In der Reihe Voice Versa bei Deutschlandfunk Kultur.